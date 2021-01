Espert: “Si se sigue votando la falsa grieta, no pidan que cambien las cosas”.

El referente libertario consideró que tanto el kirchnerismo como el macrismo “no tienen idea de la problemática de la gente”. Habló de “una generación política fracasada dentro de un sistema corrupto y prebendario”.

El referente del Frente Avanza Libertad, José Luis Espert, advirtió que “el fracaso de todo el programa sanitario del Gobierno es absoluto” frente a la pandemia y mencionó en ese sentido que “fuimos cuartos en el mundo en muertes por millón de habitantes luego de nueve meses de confinamiento”.

“Es un delirio volver a insistir con algún tipo de confinamiento, que no sirve para nada si se hace solo”, planteó el economista, para luego dar cuenta que “no puede ser que el único medio sea encerrar a la gente. Y no estoy diciendo que todo se convierta en un viva la pepa”.

En declaraciones a CNN Radio, expresó que “no se testeó de manera masiva; confinaron a la gente sana y la fundieron. No le doy la derecha en nada al Gobierno”.

“Los caraduras no se bajaron un peso del sueldo para acompañar el esfuerzo de la sociedad. El año 2020 cerró con una caída del 13 por ciento de la actividad económica, récord en el mundo y en la historia argentina. La inflación de 2020 va a estar en alrededor del 35 por ciento. Y tenemos una pobreza cercana al 50 por ciento”, describió al renovar cuestionamientos a toda la dirigencia política.

Acto seguido, el excandidato presidencial por el Frente Despertar consideró que “si nos vuelven a encerrar habrá un rebote del 1 o 2 por ciento, o sea nada, y la inflación estará cercana a la del año pasado. Si no nos encierran, la actividad podría rebotar de 4 a 6 por ciento y la inflación sería mucho más alta, de un 50 o 60 por ciento en el año”.

Por otra parte, sostuvo que un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional “está verde” y precisó: “los vencimientos de la deuda son de 5 mil millones en 2021, de 20 mil millones en 2022 y de otros 20 mil millones en 2023”.

“En 2021 se puede zafar sin acuerdo, pero se precisa acordar para 2023-2024. Es para reírse eso de que el FMI no cobre hasta que termine el mandato de Alberto Fernández”, disparó.

Asimismo, puso de relieve que “el macrismo fue un kirchnerismo de buenos modales, tanto que nos devolvió al kirchnerismo verdadero. Mauricio Macri perdió las elecciones no porque nos presentamos nosotros, Juan José Gómez Centurión o Roberto Lavagna, sino por su desastroso gobierno”.

“El macrismo no es la única oposición al kirchnerismo. Le votó casi todo al oficialismo. Hay que plantear una economía diferente, como se hace en los países a los que les va bien, que cobran impuestos razonables y tienen leyes laborales que promueven el empleo en blanco. Si en las elecciones legislativas se sigue votando la falsa grieta entre el kirchnerismo y el macrismo, que no tienen idea de la problemática de la gente, no pidan que cambien las cosas”, arremetió.

“Macri y Alberto Fernández, como Cristina Kirchner, Miguel Ángel Pichetto, Mario Negri o Ricardo Alfonsín son parte de un elenco estable, de una generación política fracasada dentro de un sistema corrupto y prebendario. Nosotros somos la solución”, acotó.

Y sentenció: “Argentina necesita empezar a crecer, abrirse al comercio mundial y que el tamaño del Estado sea razonable. Y esto no se logra sin un cambio de paradigma económico”.