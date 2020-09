Esmeralda Mitre cuestionó a Karina La Princesita: «Está como muy enojada con la vida»

La participante del «Cantando 2020» fue categórica con la jurado. «No me importa nada de ella», aseguró.

Esmeralda Mitre reavivó sus diferencias manifiestas con Karina, La Princesita que se agigantan noche a noche en el «Cantando 2020», El Trece.

“No me importa nada de Karina. Es un tema de ella, pobre. Cómo me va a poner un 1. No desafiné nunca. Tuvo un acierto en lo que dijo que entre un poquito fuera de tiempo. Pero porque la pista estaba un poco baja. Nacha me dijo que tenía energía alta y lo mismo Mediavilla pero yo lo probé a propósito. Yo tengo todo el derecho en no estar de acuerdo con ella“, comenzó diciendo la artista en una entrevista con Radio Mitre.

Y agregó: «Ella quedó muy desdibujada por las notas de los otros. No era para 1. Me parece un poco tiranesco que me ponga un 1 porque le falté el respeto. Yo le digo que no desafiné. Tengo el derecho a verlo diferente. O esto es hablan ellos y nosotros no hablamos. Qué le voy a decir a alguien que siente que le falto el respeto porque hablo. Está como muy enojada con la vida. Con los hombres y los temas“.