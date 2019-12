Eslaiman: «La irresponsabilidad de Cambiemos deja a la Provincia al borde del default»

Tras la falta de Juntos por el Cambio al debate por la Ley Impositiva en la provincia de Buenos Aires enviada por el gobernador Axel Kicillof para hacer frente a la emergencia en que se encuentra la provincia de Buenos Aires, el diputado del FR en Frente de Todos, Rubén Eslaiman, aseguró que es parte de la estrategia del espacio que conduce María Eugenia Vidal para llevar a la provincia y al país al default.

«La decisión de Juntos por el Cambio de no dar quórum para sacar la Ley Impositiva apunta a un objetivo oculto, que la Provincia entre en default y arrastrar al fracaso de la renegociación de deuda nacional», destacó Eslaiman.

Cabe recordar que, pese a la predisposición de Kicillof y sus ministros, los legisladores de Juntos por el Cambio no accedieron a la discusión legislativa, trabaron el tratamiento de una Ley fundamental para reorganizar la economía bonaerense y dejaron a la Provincia sin recursos para afrontar las deudas.

En ese sentido, Eslaiman resaltó: «Si la Provincia no tiene impuestos aprobados, no puede cobrarlos y, si no puede cobrarlos, no puede pagar los compromisos de deuda asumidos por el Gobierno anterior. Buscan el default para que la Provincia tenga serios problemas».

Por su parte, el diputado del FR en el Frente de Todos, Jorge D´Onofrio, agregó: «Ayer intentamos seguir dialogando. Nosotros habíamos pasado a un cuarto intermedio, intentamos charlar y convencer pero ellos no querían discutir la ley sino generar obstáculos dejando a la Provincia sin ley impositiva que es dejar a Buenos Aires al borde del default y afectar seriamente a los Municipios del interior».

«Nosotros teníamos quórum para sancionar la ley, estuvimos esperando a que los legisladores de Juntos por el Cambio bajaran también al recinto y no lo hicieron. Juntos por el Cambio dejó fundida a la provincia y ahora la está poniendo al borde del default», concluyó D’onofrio.