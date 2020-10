Escándalo en Chubut involucra a Massa, Arcioni y Bossio

Mientras la provincia de Chubut atraviesa una de sus peores crisis económicas, el gobernador Mariano Arcioni, contrató a Pablo Bossio, hermano del ex titular del Anses, por un favor político a Sergio Massa.

Mariano Arcioni no hace gala de la prolijidad en materia económica, por eso la provincia de Chubut se encuentra sumergida en una feroz crisis. A pesar de esto y por pedido del presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Sergio Massa, el gobernador le paga a Pablo Bossio, hermano de Diego, ex titular del Anses y ex diputado nacional, 500 mil pesos mensuales.

Según información de radiolibre.fm, hace varios meses que los trabajadores del Banco de Chubut notaron un extraño pago por asesoramiento por más de 500 mil pesos que salían mes a mes a un ex concejal de Tandil, pero al ver el apellido encajaron todas las piezas.

Vale recordar que al igual que el Gobernador de Chubut Mariano Arcioni, los hermanos Bossio le responden a Sergio Massa, y desde adentro del banco se habla de ¨favor político¨.

¨Son 500 lucas limpias que se lleva el hermanito de Diego Bossio y no tiene ninguna capacitación como para asesorar al Banco del Chubut¨ explicaron los trabajadores a la emisora mencionada.