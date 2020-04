Escándalo: acusan a un compañero del Kun Agüero de realizar una fiesta sexual en medio de la cuarentena

El futbolista del Manchester City Kyle Walker fue acusado de haber organizado una fiesta sexual en su casa en medio de la cuarentena establecida para evitar la propagación del Covid-19. El hecho lo dio a conocer el portal británico «The Sun», a partir del testimonio de una joven prostituta quien fue invitada y visitó la mansión del defensor. Ante ello, Walker tuvo que salir a pedir disculpas públicas aunque el club en el que se desempeña ya emitió una orden de suspensión.

La chica que hizo la denuncia fue Louise McNamara, quien recibió 2.500 euros para asistir a la fiesta del jugador. «Trabajo con una agencia en Manchester. Recibí un mensaje de mi jefe que decía que un cliente de alto perfil estaba buscando a alguien con clase. Tomé un taxi desde Manchester a la dirección y un conductor me recogió afuera y me llevó a las puertas de su departamento. Entonces su amigo salió y me conoció. También había otra chica en el auto», dijo la joven sobre el comienzo de la invitación.

El episodio generó un revuelo mediático en Inglaterra debido a la trascendencia del futbolista en el deporte mundial. No obstante, McNamara admitió no conocer la trayectoria del jugador hasta que su compañera de viaje, una brasileña de 24 años, la puso al tanto de su fama. En ese sentido, la chica alcanzó a sacarle fotos al lateral derecho en donde se lo observa contando el dinero a darle a ella.

«Kyle realmente debería saberlo mejor. Por un lado, está invitando a extraños a su casa a tener relaciones sexuales, y al día siguiente está dando conferencias a todos sobre la necesidad de mantenerse a salvo. Es un hipócrita y pone a las personas en riesgo», relató McNamara sobre el futbolista que suele concientizar a los ciudadanos a través de sus redes sociales.

El Manchester City, donde se desempeñan los argentinos Sergio Agüero y Nicolás Otamendi, se pronunció al respecto: «Estamos decepcionados de escuchar las acusaciones, tomar nota de la rápida declaración y disculpa de Kyle, y realizaremos un procedimiento disciplinario interno en los próximos días».