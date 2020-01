Escalofriante: el tuit que en 2012 predijo cómo sería la muerte del exbasquetbolista Kobe Bryant

La trágica muerte de Kobe Bryant, leyenda de la NBA, sacudió al deporte mundial. El exbasquetbolista de 41 años murió este domingo en un accidente de helicóptero en el área de Calabasas, cerca de Los Ángeles (California).

Ni bien se conoció la noticia, comenzó a viralizarse un viejo y escalofriante tuit: en 2012, un usuario vaticinó cómo sería la muerte del por entonces basquetbolista que se desempeñó durante 20 años en Los Angeles Lakers y que con esa camiseta consiguió cinco anillos de NBA. «Kobe se terminará muriendo en un accidente de helicóptero«, escribió @dotnoso hace poco más de siete años.

Kobe is going to end up dying in a helicopter crash

— .Noso (@dotNoso) November 13, 2012