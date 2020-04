Es hindú, vivió en Bahía y ahora en Holanda: analiza cómo se vive la pandemia

La pandemia por COVID-19 afectó de distinta manera a nivel mundial. Por eso, en Informate Acá dialogamos con Deepti, ella es hindú y vivió en Bahía Blanca, actualmente reside en Eindhoven, Holanda.

Deepti emigró en febrero del 91, hace casi 30 años. Le consultamos cómo se vive la pandemia allá y dijo que “la gente se lo toma tranquilo, ustedes están en cuarentena completa y nosotros no. Se puede salir a pasear, de a dos se puede salir, las mascarillas no son obligatorias”.

Y agregó que “no se ve mucha gente en las calles, la gente respeta las normas que el Gobierno presentó”.

En cuanto al contexto económico, dijo que “todos tienen un mínimo de sueldo, si no lo ganas trabajando le solicitas al Gobierno y si no tenés trabajo te lo pagan. Te dan esa ayuda pero tenés que buscar trabajo y demostrar que no hay trabajo para vos”.

Se refirió a Argentina y dijo que “la situación económica la veo fatal, hay ciertos grupos que tienen poca ayuda del Gobierno y la Municipalidad. Acá en Holanda el que duerme en la calle es porque quiere, porque la situación es distinta. Todos pueden comer, todos tienen un techo sobre su cabeza”.