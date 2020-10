Es de Pringles y tiene a su hija internada en grave estado en Formosa: no la dejan viajar

La pringlense Romina Córdoba atraviesa un difícil momento en Clorinda, ciudad donde vive desde hace algunos años. Su hija Carol de 19 años sufrió un accidente, se encuentra grave y la dificultad para poder viajar a verla es mucha.

«El sábado por la noche mi hija tuvo un accidente en Clorinda, perdió el control de su motocicleta por un desnivel en la calle y se cayó, tuvo lesiones graves, traumatismo de cráneo, ese mismo día fue trasladada a Formosa y operada allí mismo, le colocaron un catéter», contó Romina.

Agrego: «Yo quise acompañarla, pero no me dejaron ir, porque me dijeron que al viajar tenía que hacer automáticamente la cuarentena de 14 días asilada en Formosa. Me quedé en Clorinda y el domingo a primera hora me hicieron el hisopado, pero no pude ir, porque si viajo tengo que aislarme 14 días en Formosa».

En cuanto al estado de salud de su hija, contó: «Me llaman los médicos que están de guardia todos los días al mediodía, para darme el parte diario, lo hacen desde un teléfono público, es todo lo que puedo saber de ella. Le hicieron una tomografía porque le encuentran una mancha en el cerebro, tiene esa zona muy inflamada. Está actualmente con respirador, también tiene la clavícula izquierda quebrada, su pronóstico es reservado».

Para finalizar, dijo: «No tengo a nadie para que me pueda ayudar, nadie que pueda viajar por mí a verla, porque Carol tiene 2 hermanos más, y yo no soy de acá, vine a vivir con mi marido, me separé y quedamos solos con los chicos».