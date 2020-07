¿Era necesario? El video de Julián Serrano teniendo sexo con sí mismo que generó rechazo en las redes

El influencer intentó «ponerle onda» a la cuarentena, pero su video generó rechazo.

El humor no tiene límites, es cierto. Sin embargo, el último video que el influencer Julián Serrano grabó y compartió en la red social TikTok no generó el efecto que el humorista buscaba. ¿El motivo? Se grabó teniendo relaciones con sí mismo, intentó recrear un incómodo momento durante la intimidad para aporterle un poco de humor; pero sus seguidores repudiaron la grabación.

«Cuando estás en pleno acto, pero terminás a los treinta segundos», se puede leer en las placas que acompañan la secuencia. «Y seguís como si nada pasó», prosigue la grabación, que lo muestra ya a un incómodo Serrano, manteniendo el encuentro con su «otro yo», de peluca y en una posición pasiva.

De fondo, fiel al estilo de la red social, se escucha una voz en off de un capítulo de la serie de animé Hermanos en Naruto. «Mírate, no estas consciente y sigues empeñado en mostrar al mundo lo que puedes hacer», se escucha. «Está nockeado. Lo único que lo mantiene en pie es el poder de su voluntad», cierra el off.

La reacción en las redes sociales