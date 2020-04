Enzo Fernández: «Hoy me doy gustos que antes no podía»

El chimbero recuerda su pesado pasado y repasa su presente en Sansinena de Bahía Blanca.

De vendedor ambulante a futbolista profesional. Enzo Fernández (23 años), oriundo de Chimbas hoy juega profesionalmente al fútbol en Sansinena de General Cerri (comparte zona con Desamparados y Peñarol) que milita en el Torneo Federal A.

Sin embargo, en muchos momentos no podía dedicarse al fútbol plenamente y al tener una familia grande exigía realizar otra actividad, es por eso que era frecuente verlo al joven vendiendo agujas e hilos en la zona de Avenida Libertador y Tucumán o en la Terminal de Ómnibus. «Somos 13 hermanos, no tengo hijos. Pero el día a día en ese entonces era durísimo y no podía disfrutar un solo día con mi familia, todo era laburar y nada más que eso. Hoy me doy gustos que antes no podía, como comprarme ropa y otras cosas que necesita mi familia, porque mi familia está primero ante todas las cosas» remarcó.

Debutó en primera división en Paso de Los Andes de Albardón (inferiores en San Martín) con 16 años, luego pasó por Sportivo Desamparados (integró el plantel del ascenso al Federal A en 2016), 25 De Mayo de La Pampa (Federal B 2017), Boxing Club de Río Gallegos (Regional Amateur 2019, llegó a la final ante Círculo Deportivo) y hoy con un buen presente en el equipo de General Cerri en la temporada 2019-2020. «Sansinena es un club lindo, muy tranquilo, cumple con todas las cosas. Bahía Blanca en sí es una ciudad muy linda», aseguró el delantero.

En cuanto al presente del fútbol que hoy se encuentra suspendido en todas las categorías, expuso su opinión. «La salud está primero ante todas las cosas. Realmente no se que va a pasar, ojalá volvamos a jugar lo antes posible».

Además, también dio su parecer sobre la realidad que atraviesan Sportivo y Peñarol en el torneo. «Es una categoría muy difícil, ambos equipos están bien armados pero les falta suerte. A Desamparados le juegan a muerte, por lo que significa como club y la historia que tiene» cerró.