Entró a robar a una heladería y se olvidó bolsas con frutas y verduras

Un solitario delincuente ingresó a robar en una heladería de Villa Rosas con la particularidad que, antes de escapar, se olvidó varias bolsas que contenían frutas y verduras.

El peculiar hecho ocurrió en la Avenida Arias 2.150.

Mariana, una de las empleadas de Berezia, describió el accionar del ladrón vegetariano: «Entró un chico con unas bolsas de frutas y verduras, las apoyó y me dijo que me vaya para atrás y que me encerrara en el baño. A mí me salió insultarlo y me fui para el patio, abrí la puerta fuerte para volver y él como que se asustó, se fue y dejó las cosas tiradas».

Según la trabajadora, el sospechoso en un primer momento «amagó con sacar un arma». Luego, se dio cuenta que no portaba ningún revólver.

El desconocido sustrajo alrededor de tres mil pesos y un teléfono celular que pertenece al comercio.