Encontró su casa quemada y vive en la calle con sus hijos desde el domingo: “Estamos solos”

Mónica Márquez volvió el domingo del trabajo y se encontró a su casa quemada por completo. Está viviendo en la calle con sus hijos de nueve y cinco años.





Domingo por la mañana. Mónica Márquez salió del trabajo y fue directo a su domicilio, ubicado en 528, entre 136 y 137, del barrio San Carlos, en la ciudad La Plata. Al llegar se encontró con lo peor: la casa quemada. Ahí vivía con sus dos hijos y ahora está en la calle.

Perdieron absolutamente todo por culpa del fuego. Desde entonces, Mónica y sus hijos viven en la vereda de su casa. Está a la intemperie, sin techo ni lugar para dormir, esperando que alguien los ayude para poder salir adelante.

“Perdimos todo y estamos solos”, detalló Mónica, que tiene tan sol treinta años. Según informó el sitio web de Telefe, el fuego se produjo el sábado por la noche, luego de que se fue a trabajar. Arrasó con todo.

El incendio se produjo por motivos que se desonocen. “Vieron que comenzó a salir humo de mi casa y enseguida ya se advertían las llamas. Por eso salieron con baldes para poder apagarlo, hicieron todo lo que estaba a su alcance pero no pudieron evitar que las llamas arrasaran con todo“, relató Mónica en diálogo con Crónica.

No tienen nada, ni siquiera ropa. “Nos quedamos con lo puesto”, confesó la mujer que espera la ayuda de los vecinos para sobrevivir. Sus hijos son chicos, tienen nueve y cinco años de edad.

“Duermen en la casa de una amiga, pero no paran de llorar porque no les quedó ni una sola prenda de vestir, ni ropa interior. Necesito que me ayuden. Cualquier cosa me sirve”, solicitó en forma desesperada.

Todo aquel que quiera ayudar a Mónica y a sus hijos puede comunicarse al siguiente teléfono: (0221) 15-575-5254.