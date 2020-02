“Encontraron mi juguete sexual en mi valija”: Alejandra Maglietti recordó una insólita anécdota que vivió en el aeropuerto

Entrevistada en Cortá por Lozano, Alejandra Maglietti se animó a hablar de su sexualidad. Y recordó una insólita situación que le tocó vivir en el Aeropuerto de Ezeiza.





En abril del año pasado Alejandra Maglietti y Jonás Gutiérrez pusieron fin a su noviazgo de casi cinco años. Desde entonces la modelo está soltera y este martes, entrevistada en el programa, Cortá por Lozano, se animó a hablar de cómo vive su sexualidad.

“Hoy las mujeres tenemos algunas armas con las cuales pasar la soledad. Tengo algunas cosas en mi mesita de luz. Vivo sola, no tengo que esconderle nada a nadie. Salvo cuando viene mi familia, que ahí lo escondo. pero el otro día encontraron todo, así que ya ni siquiera me gasto“, dijo entre risas.

(Video: Telefé)

A continuación Alejandra Maglietti reveló lo que le pasó hace unos años, cuando viajó a visitar a su ex novio, Jonás Gutiérrez,mientras jugaba en Europa, y decidió llevar un juguete sexual escondido dentro de su valija de mano: “Lo llevé en el equipaje de mano para que no se pierda. Tengo uno que amo, lo tenía en la valija envuelto para que no se viera, pero lo vieron igual. Después cuando me iba, una de las oficiales de la Policía Aeroportuaria le comentó a la otra ‘¿Viste lo que tenía?’. Yo la miré, le dije ‘sí, ¿y qué?’ y seguí caminando”.





Por otra parte Alejandra Maglietti se animó a contar: “Hay cosas nuevas todo el tiempo así que escucho sexólogas que dan tips o miro en las redes sociales y adquiero lo nuevo que salió. Me gusta tener lo último. ¿Si le cuento esto a algún compañero? Depende de la confianza que haya”.

Aunque aseguró que no es fanática de los disfraces eróticos: “Me siento un poco tarada vestida así. Quizás antes cuando era más joven, ahora ya da un poco de pereza”.