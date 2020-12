Encontraron cadáver dentro de un auto y detuvieron a dos personas

El cuerpo sin vida, de un hombre de 37 años, fue encontrado por un grupo de chicos dentro de un vehículo en un zanjón de la ruta de Circunvalación. Además de los arrestados, hay un demorado. La autopsia se realizará, una vez que esté el resultado del hisopado.

Un hombre fue hallado asesinado de un balazo en la cabeza en el interior de un auto en la ciudad rionegrina de San Carlos de Bariloche, y por el crimen detuvieron a un hombre y una mujer, informaron este viernes fuentes judiciales y policiales.

La víctima fue identificada como Rodrigo Navarro de 37 años y su cadáver fue encontrado en la tarde del jueves por un grupo de chicos del barrio 270 Viviendas en el interior de un vehículo Ford Ka, situado en un zanjón de la ruta de Circunvalación de Bariloche.

De acuerdo a las fuentes, el cuerpo presentaba un sangrado en la zona de la nuca, con manchas de sangre en la espalda y los hombros.

El cadáver fue trasladado a la morgue, aunque aún no se realizará la autopsia debido a que fue hisopado para descartar un posible contagio de la Covid-19 y hasta que no esté el resultado no se realizará dicha diligencia.

Durante las últimas horas se llevaron a cabo allanamientos donde fueron detenidas dos personas (un hombre y una mujer) y una tercera resultó demorada. En las próximas horas se requerirá la correspondiente audiencia de control de detención y formulación de cargos.

En el lugar continuaban desarrollándose las medidas de relevamiento de indicios objetivos en las viviendas allanadas y el vehículo, por parte del personal especializado.

Se relevaron diversas testimoniales, a cada una de las personas detenidas y demoradas se les realizó un dermotest para determinar la presencia de pólvora y metales, entre otras diligencias.