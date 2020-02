En busca de un acercamiento con los gremios, Alberto recibió a Hugo Moyano en Casa Rosada

El Presidente, junto al líder de los Camioneros.

El presidente Alberto Fernández recibió este miércoles al jefe del gremio de Camioneros, Hugo Moyano, en el inicio de una nueva estrategia de acercamiento y busca de apoyo por parte del Gobierno con «todos los dirigentes sindicales». El encuentro se produjo este mediodía en el despacho del Presidente en Casa Rosada, en medio del inicio de las negociaciones por la deuda externa con el FMI.

Según confiaron fuentes de Casa Rosada, Moyano llegó a Balcarce 50 a las 11:30 para mantener, en primer lugar, una reunión con el ministro del Interior, Eduardo de Pedro

Después de una hora de encuentro, el líder de los Camioneros -que cerró la primera negociación paritaria del año con el 26%- y De Pedro se trasladaron al despacho presidencial, ubicado en el primer piso de la Casa Rosada, donde se desarrolló el encuentro con el jefe de Estado y Moyano.

Finalmente, Moyano se retiró de la Casa Rosada sin formular declaraciones pasadas las 13, en medio de una jornada de movilizaciones gremiales y sociales en contra de la misión del FMI que llegó a la Argentina y en la antesala de la presentación en el Congreso del ministro de Economía, Martín Guzmán, para contar los detalles de la renegociación de la deuda.

Fernández, a su regreso de la gira europea, había anticipado el pasado lunes en declaraciones radiales, que más allá de las discusiones por las negociaciones paritarias que comienzan en distintos sectores de la actividad privada, tenía previsto organizar su «agenda para recibir a todos los líderes sindicales porque son muy importantes para esta etapa del Gobierno».

«Son muy importantes, quiero que sean parte de este tiempo, no solo que se sienten a las mesas paritarias. Antes de que empiece me he ordenado la agenda para hablar con todos ellos», señaló Fernández en el inicio de la semana.

En ese marco, el Presidente anticipó su rechazo a que en las paritarias se incorpore la figura de la cláusula gatillo, para actualizar los haberes por inflación: «Está bien lo que cerraron Camioneros. Lo que sí busco es evitar todo mecanismo de indexación de la economía y la cláusula gatillo es un método de indexación», agregó el Jefe de Estado.

El primer sindicalista en reunirse con el Gobierno en esta etapa fue Andrés Rodríguez, titular del gremio de empleados estatales, UPCN, a quien se lo vio salir este martes por el Salón de los Bustos sin formular declaraciones tras una presunta reunión con De Pedro