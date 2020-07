Emrata enloqueció las redes con su camisa transparente

Emrata sigue revalidando que es una de las mujeres más sensuales del mundo y sus admiradores de Instagram la llenaron de elogios.

Tirada en el piso de su casa, con una blusa de color rosa, dejó que sus seguidores admiren su corpiño negro. Además lució su cabellera rubia y generó los suspiros de sus fanáticos. En la última hora consiguió más de medio millón de likes y otros cientos de comentarios que resaltaron su belleza tan singular.

Recordemos que Emily Ratajkowski comenzó siendo muy chica en el mundo del modelaje. Si bien siempre indicó que adora disfrutar de la libertad de su cuerpo, siempre le recomienda a las adolescentes que quieren seguir sus pasos que se instruyan y que no concentren toda su popularidad en la estética.

“Siento que he recibido poder a través de mi cuerpo y mi sexualidad a través del modelaje y plataformas como Instagram. Afortunadamente, he descubierto partes de mí que son mucho más importantes que la ´sensualidad´, pero si eres una niña de 14 años que lee esto, no te preocupes por nada de eso por ahora. Lean muchos libros y sepan que lo que ven en Instagram es solo una fracción muy pequeña de seres humanos completos y maravillosamente complejos”, indicó en varios posteos alentando a superarse.

Incluso también siempre destacó que es una agradecida por todo lo conseguido en tan pocos años de carrera y aunque siempre tuvo el aliento de su madre para ser una mejor persona, le hubiera gustado disfrutar un poco más de su juventud. Ese es el mensaje que Emarata siempre quiere dejar para que otras no repitan su historia.