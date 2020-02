Eminem: «En 2003 no fui a los Oscars porque estaba durmiendo con mi hija»

Eminem confesó la verdad sobre su ausencia en los Oscars 17 años atras

Eminem en su presentación en los Oscars 2020 (Foto: Grit Daily) Marshall Mathers, mejor conocido como Eminem, es un reconocido cantante de rap considerado uno de los mejores de la historia. Entre sus más grandes éxitos se destaca la obtención de un Premio Oscar en 2003. Eminem ganó el premio a Mejor Canción Original por «Lose Yourself», single que compuso para su biopic «8 Mile» en 2002. Sin embargo, el cantante no se presentó a la ceremonia de ese año para retirar su premio, y por lo tanto tampoco cantó en vivo como lo hacen todos los nominados a esa categoría.

Este domingo 9 de febrero, en la edición 92° de los Oscars, 17 años más tarde, Eminem hizo una sorpresiva aparición en el Dolby Theatre y tras cantar el tema ganador del premio dijo «Perdon por llegar 17 años tarde».

Algunos días más tarde, el cantante fue entrevistado por Variety y confesó el motivo de su ausencia en 2003.

«En ese momento pensaba que no tenía ninguna oportunidad de ganar el premio, posiblemente hubiera sido muy bueno ir». Además, explico: «Había cantado «Lose Yourself» en los Grammys algunas semanas atrás, entonces nos pareció que no era muy buena idea volver a hacerlo en los Oscars. Mi joven yo pensó que un show como ese no me representaba».

Sin embargo, la anecdota no termina ahí, lo más interesante es que Eminem ni siquiera vio la ceremonia por televisión. Marshall explicó: «Creo que ese día estaba en casa con mi hija así que no vi la transmisión. Al día siguiente Hailie se levantaba temprano para ir a la escuela, asique a la hora de los Oscars estaba durmiendo».