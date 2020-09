Elisa Carrió reapareció con mensajes golpistas y llamó a la desobediencia civil

La referente de Juntos por el Cambio manifestó peligrosas frases contra el gobierno Nacional y el sistema democrático, reapareció en televisión en la señal de noticias ultramacrista TN.

Algunas provocadores frases de la ex-diputada:

«La estrategia de la oposición es no tensar, pero sí presentarnos. En las grandes crisis hay que arriesgar hasta la vida. La manifestación no violencia y la desobediencia civil, estas son las instancias. También está el recurso internacional. Pero la última alternativa es la desobediencia civil pacífica y no violenta. Tenemos que restablecer el estado de derecho, aún llegando a una desobediencia civil en última instancia».

«No vamos a ser golpistas, sostenemos al gobierno, pero el propio gobierno no se sostiene».

«Es el gobierno de Cristina. La mala intención de Cristina es guardarse sus fueros y no someterse a la Justicia. El estratega política y jurídico es Carlos Zannini. Lo estamos denunciando como un atentado al orden democrático».

«Si avanza la reforma judicial se va a judicializar. Van a crear cámaras federales en las provincias sin sentido. Es un toma y daca de cargos de 400 mil pesos, esto no es reforma judicial, es incompatible con el sistema acusatorio».

«La gente no va a salir a apoyar al Presidente, la gente va a salir a saquear. No hay que permitirlo. Creo que hay saqueos programas por Cristina para ese 45% y la venganza».