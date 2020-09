Elisa Carrió: «El Presidente no tiene ni peso, ni valor ni coraje»

La ex diputada se refirió al cambio en los fondos de coparticipación.

El anuncio realizado este miércoles por Alberto Fernández sobre la quita de fondos de Nación a Ciudad despertó la indignación de Elisa Carrió, quien cuestionó la medida esta mañana en declaraciones radiales. «El Presidente no tiene ni peso, ni valor ni coraje; no tiene palabra ni respeto», lanzó la ex diputada.

«Cuando toma el discurso de CFK y habla desde Santa Fe de una ciudad opulenta refiriéndose a la Capital yo lo llamo a Horacio (Rodríguez Larreta) y le digo vienen por la coparticipación. No es que tomó por sorpresa, esto lo veníamos manejando», apuntó la referente de la oposición. «La Ciudad de Buenos Aires aporta al total de recaudación del país el 22% y sólo recibe de coparticipación el 2,5 o el 3. La famosa ciudad opulenta no recibe nada del pago de los impuestos nacionales, salvo un 3%. Esto quiere decir que Capital contribuye a toda la nación y las provincias de una manera decisiva», explicó Carrió sobre el manejo de los fondos.

Ante ello, adelantó en radio Mitre que «la decisión que tomó Rodríguez Larreta es no romper los puentes sino que defendernos por el estado de derecho. Se recurrirá a la Corte». Cabe indicar que esta tarde, el jefe de Gobierno porteño brinde una conferencia de prensa donde haga oficial la decisión de llevar la medida de Nación a la Justicia. «Esta injusticia notoria se tiene que resolver en un tribunal», dijo Carrio.

Por otro lado, la ex legisladora remarcó que hay «ausencia de Gobierno» debido a que «el Gobierno que ganó las elecciones está fraccionado, y la facción que con más violencia institucional actúa es la facción de Cristina». Finalmente, aseguró: «Veo sitiado al Presidente por Cristina y a ella la veo sitiada por su propia sed de venganza».