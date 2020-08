El viaje de Mauricio Macri, otra vez eje de la polémica: el PRO definió su posición

El presidente del bloque en el Senado, Humberto Schiavoni, se pronunció sobre la actitud del expresidente.

En medio de la polémica por la actitud adoptada por Mauricio Macri a mitad de la pandemia, el presidente del bloque PRO en el Senado, Humberto Schiavoni, ratificó hoy su defensa del viaje que hizo el exmandatario a Europa, al tiempo que destacó que el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, «se está manejando muy bien, muy seriamente» ante la pandemia de coronavirus.

«Macri no tiene ninguna función que lo ate institucionalmente. Tiene la posibilidad legal de viajar porque tenía un objetivo laboral y porque tiene doble ciudadanía”, detalló el legislador que forma parte de la coalición Juntos por el Cambio. “Venía postergando desde marzo actividades vinculadas al cargo que asumió en la Fundación FIFA», sostuvo el senador misionero.

En declaraciones al programa Ruleta Rusa, que conduce Nancy Pazos en Rock and Pop, el ex presidente del Consejo Nacional del PRO destacó que «el mundo está funcionando» pese a la pandemia de coronavirus e insistió en que el exjefe de Estado «está en su derecho» de viajar. Durante las últimas semanas el periplo de Mauricio Macri fue eje de críticas por propios y extraños, dadas las recomendaciones vigentes de no trasladarse al exterior en medio de una pandemia.

El viaje del expresidente a París, junto a su familia, había generado un fuerte malestar en el amplio abanico de fuerzas que componen la coalición de Juntos por el Cambio. Ni siquiera el núcleo más cercano al exmandatario sabía de esta decisión. De hecho, se enteraron directamente por una nota publicada en el portal de noticias, que muchos dirigentes tuvieron que salir a chequear. Fue el diputado cordobés Luis Juez uno de los primeros en manifestar públicamente el malestar que existe puertas adentro de la coalición opositora: «Le tengo aprecio a Macri, pero es desubicado como caballo arriba de un techo. Más inoportuno no podía ser ese viaje. Si él quiere, que nos diga hasta acá llegué y que se vaya a París, a Suiza, a donde quiera, pero que lo diga».

Por otra parte, al ser consultado sobre cómo analiza la gestión del jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, el misionero señaló que el referente del PRO «tiene limitaciones objetivas porque hay leyes nacionales que obligan a todos los distritos» a estar en cuarentena ante la situación epidemiológica. «Se está manejando muy bien, muy seriamente» ante la pandemia de COVID-19, remarcó. Y concluyó: «Ha hecho una gran tarea en la Ciudad. Está pidiendo ir a una cuarentena más inteligente».