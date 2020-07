El taekwondo argentino se muestra al mundo con un multitudinario torneo virtual

Miles de alumnos de todo el país competirán desde sus casas. Cómo se llevará a cabo el certamen. La palabra del Gran Maestro Alberto Katz.

EVELIN PEREZLINDO, CAMPEONA MUNDIAL, MEDALLA DE ORO EN FORMA POR EQUIPOS ADULTO EN EL MUNDIAL DE ALEMANIA 2019FORMARÁ PARTE DEL ETOURNAMENT FEDART VIRTUAL. // PRENSA FEDART

La pandemia del coronavirus ha paralizado al deporte argentino y muchas actividades han sido afectadas. No sólo los deportistas -profesionales o amateurs- se vieron obligados a cambiar sus rutinas de entrenamiento, sino que entrenadores, clubes y organismos debieron reinventarse para sobreponerse a esta crisis. Entre tantos ejemplos de superación aparece el Taekwon-Do, un arte marcial popular en nuestro país que tendrá un campeonato virtual de formas.

Con un total de 1288 inscriptos en todo el país, la Federación Argentina de Taekwon-Do (FEDART) ITF organizará un torneo online que durará 11 días (12 al 23 de julio) y competirán alumnos y alumnas de todas las edades de distintas federaciones.

El evento será gratuito y cada competidor deberá enviar un video a su maestro haciendo los movimientos o formas que serán evaluados por un jurado. El material estará disponible en una plataforma digital suiza especialmente diseñada para artes marciales llamada SportData y la Argentina será el segundo país en el mundo que organice un torneo virtual en medio de la pandemia. Alemania fue el pionero.

«Estamos muy entusiasmados con este torneo. Es una gran oportunidad para competir en tiempos donde todo está parado. Tenemos competidores de todo el país. Habrá representantes de Tucumán, Formosa, Chaco, Santa Fe, Buenos Aires, Mendoza, Chubut, Misiones… Esto es masivo, incluye a toda la familia y cubre todo el país», le dijo a 442 el Gran Maestro, Alberto Katz.

Debido a la pandemia, los instructores de Taekwondo de todo el país han sido afectados, ya que perdieron ingresos al no poder dar las clases presenciales y, si bien continúan vía Zoom, se calcula que pasaron a tener apenas un 20% del alumnado.

Katz se anima con la competencia virtual venidera, ya que se apuesta a motivar y reunir a los alumnos en esta crisis sanitaria y a darle mayor visibilidad al deporte. «Me pasaron la idea desde Alemania, que ya hizo un torneo hace tres meses en esta plataforma. Al principio no le presté atención y después me convencí de que estaba buenísimo. Es una idea brillante porque emula a un torneo real, ya que no se pueden hacer luchas o roturas. El 80% del alumnado va a estar compitiendo», completó el Gran Maestro.

¿Qué son las formas? El Taekwon-Do tiene distintas competencias. Está la lucha libre de semicontacto, la rotura de maderas y las formas o TUL. Esta última será la utilizada en el certamen virtual del 12 de julio. Se tratan de una serie de movimientos fundamentales que representan técnicas puras de ataque o defensa.