El sindicato y las cámaras de comercio acordaron el nuevo horario comercial

La Asociación Empleados de Comercio, en conjunto con los representantes de la Corporación del Comercio, Industria y Servicios de Bahía Blanca y la Cámara de Comercio, acordaron el nuevo horario de funcionamiento de los locales comerciales durante el mes de noviembre.

«El acuerdo alcanza a el rubro no esencial y los supermercados siguen igual. No se estira la franja horaria. El convenio es a partir de noviembre, de 9 a 20 horas, y después veremos de acuerdo a la necesidad cuando lo cambiamos o no, según como vayan las ventas», indicó una fuente del gremio.

De esta forma, los rubros mercantiles no esenciales funcionarán una hora más que lo estipulado en el anterior pacto suscripto por el sindicato y las cámaras.

En este marco, cada empleador deberá decidir si abre de corrido o con horario segmentado.

En tanto que los supermercados no sufrirán modificaciones y continuarán con el horario de atención al público hasta las 20.