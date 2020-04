El Sindicato de Prensa «preocupado» por los periodistas de La Nueva

El encuentro será otra vez en la redacción del diario La Nueva. No hay certezas todavía sobre cuándo cobrarían.

Esta semana?. Desde mañana? No hay ninguna precisión aún. Lo único cierto hasta ahora es que los trabajadores de La Nueva y y de LU2 Radio Bahía Blanca (AM y FM), no han cobrado los sueldos correspondientes al pasado mes de marzo.

Es por ese motivo que, según versiones recogidas por frenteacano.com.ar quienes conforman la mesa directiva del Sindicato de Prensa de Bahía Blanca volverán a reunirse mañana en la redacción del diario.

Si para entonces no surgen novedades, el sindicato tiene planeado llamar para el martes a una asamblea de afiliados para decidir los pasos a seguir.

De cualquier manera por ahora se descarta la instrumentación de medidas de fuerza directas.

Algunos miembros de la organización gremial anunciaron que la empresa se comprometió a abonar la totalidad del sueldo durante el transcurso de la semana entrante.

No obstante, los trabajadores se mantienen en estado de alerta. Vale la pena mencionar, según recordaban desde el gremio que en varias oportunidades en los últimos años, específicamente desde que la editorial fue adquirida por el grupo del empresario Gustavo Elías, los salarios han sido abonados hasta en dos cuotas.