El sindicalismo combativo rechazará el pacto UIA-CGT-gobierno en Plaza de Mayo

Sindicatos y agrupaciones sindicales antiburocráticos y clasistas se movilizan desde Obelisco a Plaza de Mayo. A las 15.30h sale caravana de autos, motos y bicicletas desde Av. Jujuy y Av. Belgrano hacia el Obelisco, desde donde parte la movilización

Ileana Celotto, secretaria general de la Asociación Gremial Docente de la UBA, dijo: “Movilizamos a Plaza de Mayo porque los trabajadores somos los que estamos pagando la crisis económica y sanitaria. No hay camas ni trabajo, mientras caen los salarios y los jubilados con confiscados. Las patronales arrasan contra los convenios mientras desconocen normas elementales para evitar los contagios. Desde el gobierno se llenan la boca con el Estado presente mientras 12 millones de personas no tienen ingresos y solo a una parte de ellas le dieron tres cuotas miserables de la IFE en cinco meses. En tanto el pacto UIA-CGT-Gobierno ha permitido rebajar salarios y destruir los ingresos del Anses. De fondo, cocinan una reforma laboral y jubilatoria que nos quitará derechos, bajo los lineamientos del FMI. Salimos a la calle a denunciar la entrega de la burocracia sindical, a reclamar que todas las centrales rompan con el gobierno, que llamen asambleas fabriles y sindicales y por una salida obrera y popular a esta crisis.”

Alejandro Crespo, secretario general del SUTNA, agregó: “Venimos de una concentración frente al Ministerio de Trabajo el día de ayer por nuestra paritaria. Rechazamos la propuesta de la patronal de un 28% de aumento salarial, en cuotas. Peleamos por una paritaria que defienda el poder adquisitivo de los trabajadores y nuestras condiciones de empleo. Desde la Plaza de Mayo marcaremos este rumbo al conjunto del movimiento obrero, al igual que los protocolos obreros contra el Covid 19 que hemos elaborado y defendemos cada día en las plantas del neumático con nuestros delegados de fábrica, algo que debería hacerse en todos los gremios. En el SUTNA hemos derrotado los intentos de hacernos pagar la crisis con recortes salariales, despidos, paritarias a la baja con medidas de lucha y movilización. También rechazamos la importación de cubiertas que se fabriquen en el país, para defender nuestros puestos de trabajo. Los trabajadores debemos darnos un camino de organización y lucha propio, en defensa de nuestros derechos y contra las ofensivas de las patronales que cuentan con la connivencia de las centrales sindicales. Con estos planteos y esta lucha nos movilizamos y vamos a Plaza de Mayo mañana.”

Por su parte Eduardo Belliboni del Polo Obrero señaló que “las ocupaciones de tierra que se reproducen por decenas en todo el país, son el emergente de la gran crisis social y económica que están descargando sobre las espaldas de los trabajadores en todos los planos. Lo que se necesita es tierra y vivienda y no represión y judicialización de los sin techo que son la escalofriante cifra de tres millones y medio de familias en todo el país. Mañana reclamaremos en la Plaza del poder político, porque como hemos dicho en nuestra lucha, con hambre no hay cuarentena. Vamos por un seguro al parado de $30000, por trabajo genuino, por un banco de tierras garantizado por el Estado para Guernica y todas las ocupaciones, por un plan de viviendas como obra pública prioritaria. Desde ese lugar apoyamos el proyecto de impuesto a las grandes rentas y fortunas que ha presentado el FIT en Diputados, lo mismo que el no pago de la deuda, porque nos llevan de cabeza a un ajuste del FMI que significará más y más angustia y miseria social.”