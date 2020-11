El sentido mensaje de Susana Giménez por la muerte de Maradona.

Este miércoles Argentina se calzó la camisa de luto, luego de que trascendiera la noticia de la muerte de Diego Armando Maradona. El astro del fútbol nacional e histórica figura del país falleció a sus 60 años en su casa de Tigre tras un paro cardiorrespiratorio masivo y tanto colegas suyos como amigos, familia, figuras del fútbol, la política y los medios despidieron a El Diez con mensajes muy sentidos en la red, entre ellos, Susana Giménez , quien le dedicó un profundo mensaje.

«El mundo llora tu partida Diego querido. En este espantoso año era lo último que nos faltaba», comenzó la diva en un posteo de Instagram, en el cual lamentó la partida del astro y añadió: «Te encontrarás con tus seres queridos y por fin tendrás paz …«, dado que en los últimos tiempos el exfutbolista debió pasar por diversas rehabilitaciones, entrenamientos, dietas especiales y una operación de cabeza por hematoma subdural en las últimas semanas que lo dejó hospitalizado en el clínica de olivos.

Finalmente en un móvil para Telefe la conductora lanzó: «El mundo entero esta llorando. Me emociona mucho ver la policía que esta cuidando el club llorando. Era un ser excepcional, lamento mucho que siendo tan importante y la persona más famosa del mundo no se haya podido curar de las adicciones. Era tal el amor y la locura que despertaba que dolió mucho esto. Eramos muy amigos. Me hubiera gustado tanto decirle cuanto lo quise y como aprecié su generosidad, era divino».

En esa misma línea cerró: «Se reía, era gracioso, amable. Tengo fotos de mis cumpleaños en Mar del Plata y era tan lindo, no puedo creer como no pudimos salvarlo, no sé porqué no dormirlo hasta que se le pase la adicción, esa cosa que tenía con el alcohol, era tremendo. Tenía muchísimo carácter y sabía lo que significaba para el mundo. Los presidentes pasan, el no pasó nunca. Estoy muy triste, el mundo entero lo está llorando y lo quise y admiré muchísimo, lo vamos a recordar siempre, tuvimos muchos momentos en común. Lo quiero recordar en sus mejores épocas y con eso me quedo».

Si bien el escorpiano llegó a festejar su último cumpleaños rodeado del amor de su familia, su fandom y toda la gente que creció bajó sus goles y su figura como un ícono nacional, no llegó a terminar el terrible 2020 que no le dio tregua a nadie, dado que su salud no resistió.