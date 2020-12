El Senado planea un tratamiento «ágil» de la legalización del aborto, para votar antes de fin de año.

La iniciativa fue girada a las comisiones de Banca de la Mujer; (la única que no está integrada por hombres) Justicia y Asuntos Penales y Salud. Se piensa en el martes 29 de diciembre como el día para la votación.

El Senado prevé agilizar a partir del lunes próximo el tratamiento del proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo aprobado en Diputados para votarlo antes de fin de año y, con esa meta, programa analizar la iniciativa en el marco de un plenario acotado de comisiones.

La iniciativa ingresó esta mañana a la Cámara alta y rápidamente fue girada a las comisiones de Banca de la Mujer; (la única que no está integrada por hombres) Justicia y Asuntos Penales y Salud.

La presidenta de la Banca de la Mujer, Norma Durango, había señalado que el giro podría reducirse solo a dos comisiones para no extender los tiempos; Justicia y Salud, y señaló que se piensa en el martes 29 de diciembre como el día para la votación en el Senado.

Sin embargo, la presidenta del Senado, Cristina Fernández de Kirchner, resolvió los giros este mediodía y fueron oficializados en las primeras horas de la tarde.

Norma Durango

El debate será conducido por la peronista pampeana Durango y sus colaboradores en la moderación de las discusiones serán el oficialista neuquino Oscar Parrilli, como presidente de Justicia y Asuntos Penales; y el radical jujeño Mario Fiad, como titular de Salud, señalaron fuentes parlamentarias.

El opositor había sido quien, durante la discusión del proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo en 2018, había manejado los plenarios ya que, en aquel momento, Salud había sido designada cabecera.

El titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, envió una nota a la presidenta del Senado Cristina Fernández de Kirchner para notificarle formalmente por escrito sobre la aprobación del proyecto.

Las fuentes parlamentarias consultadas dijeron que la intención es iniciar cuanto antes el plenario de expositores (podría ser el mismo lunes 14) para dar dictamen la semana próxima y llevarlo a votación entre el 28 y el 30 de diciembre.

Las fuentes indicaron que en el análisis de las comisiones que participarán del tratamiento también se estudió la posibilidad de sumar a Asuntos Constitucionales, presidida por la santafesina María de los Ángeles Sacnún.

Durante la discusión de 2018, la entonces presidenta del Senado, Gabriela Michetti; había sumado a la Comisión de Asuntos que, entonces, era presidida por el actual senador peronista catamarqueño Dalmacio Mera.

Michetti, además, había incluido entonces a la Comisión de Presupuesto pero luego aceptó eliminar ese giro.

Tanto Fiad como Mera fueron detractores de la iniciativa.

Confianza en conseguir el número

Si bien aún hay senadores que no hicieron público su voto, los partidarios «verdes» de la interrupción voluntaria del embarazo confían en que esta vez lograrán imponerse por un ajustado margen a los denominados «celestes» que se oponen al aborto, para no repetir la derrota que obligó a archivar la iniciativa hace dos años por 38 votos contra 31.

La presidenta de la Banca de la Mujer del Senado, Durango, declaró estar convencida de que el Senado «va a lograr esta vez» sancionar la ley de interrupción voluntaria del embarazo y advirtió que si no se consigue la sanción «sería un retraso» para el país y «para las mujeres».

«No podemos decir contentas porque el aborto siempre es una conmoción emocional pero estamos muy satisfechas con los votos que se consiguieron ayer y estamos trabajando a full con todos los senadores que están en la duda para que puedan entender qué significa tener esta ley», subrayó.

Durango explicó que la lista de expositores en comisión será «más corta» que en la Cámara de Diputados y se invitará «a hombres y mujeres que están a favor y en contra».



Durango reiteró que no se trata de «un problema de creencias sino de salud pública» y consideró que «no se puede tener más la penalización del aborto, no sólo porque no atiende la libertad de planificar el futuro y de decidir sobre nuestro propio cuerpo sino porque además es un problema de salud».

Para la senadora, debe quedar claro que «la ley no obliga ni recomienda a nadie a abortar» ya que «nadie está obligado a abortar».

«Si no hay ley vamos a contribuir a la clandestinidad y a un gran negocio que hacen algunos médicos y algunas clínicas y a la venta insegura y carísima del misoprostol», remarcó.

