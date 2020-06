El Senado no aprobará la Ley de Alquileres

Este jueves no se aprobará la nueva Ley de alquileres. El proyecto no obtuvo dictamen y de esa forma no será debatido en el Senado de la Nación al no reunir los dos tercios de los votos necesarios.

La iniciativa recibió 42 votos a favor y 29 en contra. De esta forma el proyecto, junto con el de Educación a Distancia, no serán tratados en la Cámara Alta.

La sesión continúa con la discusión sobre la derogación del Decreto de Necesidad y Urgencia firmado por el expresidente Mauricio Macri que delegó el control de las intervenciones telefónicas judiciales en la Corte Suprema y el DNU de «superpoderes» al jefe de Gabinete Santiago Cafiero.

«Es muy triste y escandaloso, acabamos de tener una votación en la que la oposición se niega a tratar un tema con amplia mayoría de la Cámara de Diputados y con un temario que ya veníamos hablando», indicó la senadora Anabel Fernández Sagasti.

En la previa, el proyecto reunía consenso en todas las bancadas de la Cámara alta que firmaron el miércoles un dictamen favorable y unánime a la iniciativa en la Comisión de Legislación General. Sin embargo este jueves no reunió el apoyo de Juntos por el Cambio y la discusión se frustró.

Los senadores de la oposición se negaron a debatir ambos temas porque no tenían los siete días reglamentarios entre su dictamen y su tratamiento en el recinto.

(TN)