El primer caso de coronavirus del fútbol argentino: “Me preocupa el día después”

Stephanie Rea, arquera de Excursionista, primer caso confirmado de Coronavirus (Web)

“A mí me llamaron del Ministerio de Salud para ver si tenía síntomas y no tenía nada. Pero a los pocos días me empezó a doler la cabeza, después tenía picazón de garganta y me dolía la espalda. y entonces llamé yo y me hicieron el testeo. Desde el martes pasado, me aislaron y acá estoy”, dijo, sobre la comunicación con las autoridades nacionales.

¿Cómo se contagió? “No tengo idea cómo me contagié. En el barrio hay muchísima gente contagiada y es lógico: tenemos que salir a hacer las compras, a hacer nuestras cosas y todos estamos en lo mismo. Yo tengo que salir cada noche a cargar agua porque en la casa no hay”, explicó. Sobre la dura situación en su barrio, agregó: “Seguramente habrá más gente como yo en el barrio. Ya nadie sabe quién tiene el virus y quién no”.

Stephanie comparte habitación en el hotel con su pareja Jorge, quien también está contagiado. “Nos tratan muy bien, pero estamos sin contacto con nadie. Golpean la puerta y no dicen que está la comida o el desayuno. Lo mismo si nos sentimos mal y pedimos algún remedio. Los médicos también nos llaman por celular”, expresó sobre la atención pública que reciben.