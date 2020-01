El Pepo rompió el silencio: dio detalles inéditos de los momentos previos al accidente

Tras el violento y fatal accidente que provocó la muerte de dos personas, habló por primera vez El Pepo. Dio detalles de los momentos previos.

El Pepo habló de lo que vivió la noche en la que ocurrió el accidente. Desde su casa, donde está cumpliendo con su prisión domiciliaria, se recupera de una operación en el peroné. Y por primera vez brindó detalles inéditos de los momentos previos al fatal accidente automovilístico.

Cuando ocurrió el trágico accidente, el cantante de música tropical estaba en la cima de su carrera. El Pepo, junto a compañeros de trabajo, estaban en la ruta camino hacia la Costa Atlántica. Mientras que el solista era el conductor del vehículo sufrieron un accidente automovilístico.

En ese momento fallecieron dos de los acompañantes. Mientras que El Pepo y la tercera persona que viajaba con ellos sufrieron heridas. Tras esto, el cantante fue hospitalizado y detenido ya que es acusado de doble homicidio agravado.

Hace poco, El Pepo salió del penal de Melchor Romero donde se encontraba recluido para ser operado. Sufrió una fractura de peroné que sufrió jugando al fútbol en la cárcel. El artista regresó a su casa con una tobillera electrónica

Desde su hogar, el artista habló por primera vez tras el accidente y reveló que venía consumiendo bebidas alcohólicas. “Si, se venía tomando. Lo cual no dice que yo estaba en un estado deplorable porque yo no tuve ni un problema hasta que se me cruzó, no te puedo decir si un perro o un carpincho, algo que se apareció en la ruta. No tuve un problema, un problema no tuve”, dijo el cantante.

Antes de que se terminara el 2019, el artista grabó un video para saludar a sus fanáticos. Y sobre todo para agradecer a sus abogados por su defensa. Walter Cormace es quien lo acompaña en la filmación, siendo él uno de los dos representantes legales junto a Miguel Ángel Pierri.

Fuente: Infobae