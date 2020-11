El pedido de Joe Biden a los estadounidenses: “Por favor, usen barbijo por estos meses”.

El demócrata hizo hincapié en las medidas que tomará para combatir el coronavirus.



Joe Biden, el presidente electo de Estados Unidos, dio un discurso este lunes donde se refirió a las medidas que implementará para afrontar la pandemia de coronavirus que, en ese país, causó estragos y tuvo récord de contagios y muertes. “Por favor, usen barbijo”, le pidió a los ciudadanos. “Nuestro desafío es combatir al coronavirus.

Tenemos que pasar esta pandemia y salvar todas las vidas posibles”, señaló el mandatario, que participó de un acto junto a la vicepresidenta, Kamala Harris.

En ese sentido pidió tomar recaudos: “Les ruego que me escuchen. No importa de qué partido sean, lo único que les pido es que usen el cubrebocas mientras pasan estos meses. Un cubrebocas no es un gesto político, pero es una buena manera de comenzar a unir al país. Se pueden salvar miles de vidas usándolos”.