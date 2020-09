El Patronato de Liberados presentó su Legajo Electrónico con perspectiva de género

EN LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

El Presidente del organismo, Anibal Hnatiuk, indicó que “es un granito de arena para visibilizar la problemática trans”.

El presidente del Patronato de Liberados de la Provincia de Buenos Aires, Anibal Hnatiuk, brindó detalles de la decisión del organismo de presentar su Legajo Electrónico con perspectiva de género. De esta manera, el organismo provincial adecuó la totalidad de su sistema informático institucional a la Ley de Identidad de Género.

En declaraciones a La Mecha por Radio Provincia destacó que “nos pasaba que no podíamos saber cuántas personas asistidas o controladas por el organismo eran trans” y añadió que “esto es un granito de arena para poner visibilidad a la problemática trans porque lo que el Estado no ve, no lo registra y no puede aplicar políticas específicas”.

Hnatiuk se refirió al contexto de las personas que delinquen y reveló que “el 90% de la gente presa en la Provincia no terminó la secundaria, un 40% apenas terminó la primaria, un 15% tenía trabajo formal al momento de la detención y muchas personas cometieron un delito cuando ya estaban privadas de inserción social”.

En ese marco, dijo que “con la población trans pasa lo mismo, con la diferencia que en este caso se suman cuestiones de discriminación. El organismo tiene que hacer una doble tarea, generar espacios de inclusión laborar y no discriminación”.