El odio lanzado por Morales Solá desde La Nación contra La Cámpora, desató una campaña para no cargar en YPF.

Sabedor de la calaña de sus seguidores, Joaquín Morales Solá desató, a partir de un artículo ponzoñoso en el diario La Nación, que la legión de trolls y odiadores anti K lanzaran una campaña en las redes sociales para no cargar combustible en las estaciones de servicio de YPF.

El editorialista ultramacrista publicó una nota en la que, bajo el título “El desmesurado avance de La Cámpora”, no hace otra cosa que echar un manto de sospecha a propósito de los cambios de conducción que se produjeron en la petrolera de bandera, lo que aprovechó para tirar leña al fuego y recargar el odio de quienes creen en sus diatribas contra todo lo que haga y diga el Gobierno.

Como no podría ser de otra manera, Morales Solá critica la salida de Guillermo Nielsen al frente de YPF y demoniza a La Cámpora. De inmediato, y casi por arte de magia, en las redes se motorizó una particular campaña que señala que no hay que cargar nafta en YPF porque es pagarle al campaña presidencial a Máximo Kirchner

Acá, algunas de las reacciones que logró con su artículo, y que incluso llegó a ser tendencia en Twitter:

Yo no financió la campaña de Máximo Kirchner chau YPF … pic.twitter.com/hjL9x765ro — betito (@betito_argent_) January 24, 2021

Se escribe YPF, se pronuncia PDVSA. — Nazareno Etchepare (@nazaetchepare) January 20, 2021

NO PAGUES LA CAMPAÑA DE MAXIMO PRESIDENTE 2023. NO CARGUES EN YPF!!!!!!!!!!! RT — MARCELA ALE (@MARCELA19940809) January 23, 2021

Fuiste YPF

No más guita nuestra — EL MORO (@wanlubert) January 24, 2021

Mientras los K estén en el poder no se carga en YPF y no se viaja en Aerolinas Argentinas. — Marcos Palazzolo (@marcalpalazzolo) January 24, 2021

Así de fácil. Queres hacer resistencia? No cargues YPF que es pagarle la campaña a la Campora. — El Diario d Yrigoyen (@Canillitadeba) January 23, 2021

YPF, como todas las empresas del Estado, que manejan nuestro dinero, quedaron en manos de La Campora, léase Cristina y un grupo de seguidores sin conocimiento alguno de gestión. — jorge héctor santos (@santosjorgeh) January 24, 2021