El Observatorio para la Discapacidad criticó que no contemplaron el acceso a todos en el Paseo Anchorena

Tras la puesta en marcha en calle Anchorena, Mara Recondo desde el Observatorio para la Discapacidad, cuestionó que no se hayan tenido en cuenta parámetros relacionados con la accesibilidad en la vía pública.

«Es una peatonalización que no solo no se puede usar, sino tampoco se puede atravesar, y ese es nuestro reclamo», dijo.

Durante la tarde de ayer, y a través de la red social twitter, la dirigente social había respondido a un posteo de Federico Tucat, concejal del oficialismo, quien dijo que la ordenanza se había aprobado por unanimidad.

«En ese caso, siguiendo la línea de razonamiento de Tucat la responsabilidad sería de todos porque el proyecto fue aprobado por unanimidad, pero hay que tener en cuenta que la responsabilidad del ejecutivo es reglamentar cada ordenanza», afirmó luego.

Para reforzar su argumento, Recondo afirmó que «las veredas son muy angostas y en declive, no puede circular una silla y por la calle tampoco porque no hay lugar libre para el paso con las mesas y las sillas que han puesto, por lo tanto es una peatonal por la cual no se puede circular a pie. Estamos cansados de protestar».

«Y te digo más: esos conos que colocaron no tienen contraste cromático, en consecuencia son un peligro para las personas con disminución visual».