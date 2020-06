El Municipio evalúa ir a la justicia contra Makro por discriminar a una trabajadora del Hospital Municipal

La Secretaría de Legal y Técnica estudia la posibilidad de iniciar una demanda contra el supermercado, por impedir el ingreso al establecimiento de Estefanía Hardoy (34) por ser una personal de salud.



Las autoridades del Municipio por estas horas analizan realizar una presentación en la Justicia, a raíz de la discriminación que denunció una trabajadora del Hospital Municipal por parte del Supermercado Makro.

El intendente Héctor Gay confirmó a esta redacción que el texto «ya fue encomendado al área de Legal y Técnica» para que evalúen «la forma o la posibilidad» de efectivizar la denuncia.

«Desde ya que la intención es la de respaldar al hospital y a la trabajadora en estas circunstancias, yendo a la justicia», afirmó el jefe comunal.

El secretario de Gobierno, Adrián Jouglard, mostró su desacuerdo con la decisión tomada por las autoridades del establecimiento comercial, y consideró que es «muy técnico» el asunto.

«Vamos a hacer una consulta con la Secretaría Legal y Técnica para ver si se puede hacer desde el Municipio una presentación, o si es individual y acompañaremos la presentación que pueda hacer ella. Nosotros no estamos para nada de acuerdo con lo que hizo el hipermercado en este caso», señaló el funcionario.

Estefanía Hardoy (34) que se desempeña como instrumentadora quirúrgica del Hospital Municipal, había denunciado en Telefe Noticias que le impidieron el ingreso a la cadena de autoservicios Makro, por ser personal de salud que pertenece a un establecimiento médico que registró casos de coronavirus en dos enfermeros.

«Fui a comprar ahí como todas las personas, con las medidas que acatamos. Estaban haciendo una cola para poder ingresar, con una distancia, cuando llegabas a una persona que te ponía alcohol en las manos y en el carro, te tomaba la temperatura – que yo la tenía normal – y me dijeron muy amablemente que me querían hacer unas preguntas», describió Hardoy.

Y agregó: «Me preguntaron si trabajaba o si tenía contacto con alguien que trabaje en el Hiper de la Cooperativa, les dije que no, y me preguntaron lo mismo con el Hospital Municipal y les comenté que sí. Entonces me pidió si podía esperar a un costadito, que un supervisor iba a venir a hablar conmigo».

En ese momento, la especialista señaló que llegó un hombre joven «que no se identificó» y le efectuó el mismo cuestionario de control.

Ante la respuesta afirmativa de Estefanía sobre su actividad profesional en el mencionado nosocomio, el trabajador de la firma comercial le pidió que se retire del local «para resguardar al resto de las personas, tanto empleados como clientes, y no ponerlos en riesgo».

Minutos más tarde y con una bronca mayúscula a cuestas, Hardoy optó por acatar la medida de las autoridades de Makro y se retiró, sin poder entender lo sucedido.

«Me retiré indignada. Te indigna que como sociedad estemos así. Uno ve por todos lados las tremendas discriminaciones en Buenos Aires y las cosas espantosas que se hacen en los edificios al personal de la salud, pero nosotros estamos acá en Bahía», exclamó.

Los dichos de Hardoy cosecharon un rápido apoyo en redes sociales, y el repudio de distintos sectores.

Tal es así que el Sindicato de Trabajadores Municipales de nuestra ciudad difundió un comunicado por redes sociales en el que manifestó un «enérgico rechazo» a lo sucedido en las instalaciones del supermercado de la avenida Cabrera al 4.100.

«El STM de Bahía Blanca comunica a todos sus afiliados y hace saber a la comunidad bahiense su profunda preocupación y enérgico rechazo a la discriminación padecida por la trabajadora municipal Estefanía Hardoy quien trabaja en nuestro querido Hospital Municipal por parte del Supermercado Mayorista Makro, al intentar ingresar a dicho establecimiento por pertenecer al personal de salud de dicho nosocomio, según refiriera», inició la publicación sindical.

En este marco, el gremio invitó a la reflexión a los representantes de la firma comercial: «Éste Sindicato invita a las autoridades responsables de ese establecimiento a rectificar su actitud y a reflexionar respecto de estás conductas que no colaboran con la responsabilidad social que todos debemos abordar en estos tiempos de crisis», concluyó el comunicado.