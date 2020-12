El Municipio despidió a una trabajadora social y le piden explicaciones a Gay

Sin respuestas de autoridades municipales, integrantes de los servicios locales entregarán durante la mañana un petitorio en el Municipio reclamando que se revea la situación de una trabajadora social a quien no le renovaron el contrato. Brenda Maceratesi se desempeña en Ingeniero White y por causas que no le informaron, no le renovaron el contrato.

“No hay fundamentos para sostener esta desvinculación”, enfatizó Maceratesi. Y reclamó que el propio jefe comunal revise la decisión que entendió impacta en el trabajo cotidiano que realizan los servicios locales.

“Mi situación no es la primera vez que pasa dentro del área. El objetivo es el accionar autoritario, aleccionar, infundir temor y miedo, pero no va a pasar de nuevo, por eso nos pusimos firmes y dijimos otra vez no”, aseveró.

La trabajadora social indicó que desde septiembre del año pasado integra el Servicio Local de Ingeniero White interviniendo en situaciones donde se vulneran derechos de niños, niñas y adolescentes. “La desvinculación de un profesional impacta en las familias. La intervención del Servicio Local es un proceso que lleva mucho tiempo, generamos vínculos con las familias, por eso remarcamos que esta decisión impacta en las familias con las que trabajamos”, explicó.