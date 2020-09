El Municipio analizaría retroceder a Fase 1

El retorno a dicha etapa sería por lapso corto de tiempo.

Tras conocerse un nuevo récord de casos en la ciudad, con 173 infectados en un mismo día, el Municipio analizaría por estas horas que Bahía Blanca retroceda a Fase 1 por un lapso corto de tiempo.

Fuentes municipales confirmaron que el intendente Héctor Gay, junto a miembros de su gabinete, analizarían por estas horas restringir aún más la circulación en la ciudad.

Cabe destacar que el pasado 20 de septiembre, el Gobierno Nacional decretó el retroceso a Fase 3 para nuestra localidad por el abrupto aumento de casos y la alarmante situación del sistema hospitalario.

Sin embargo, este cambio de etapa, que no tuvo una buena recepción en varios sectores económicos de la ciudad que se negaron a restringir su actividad (gimnasios, bares, restaurantes, etc.), no estaría dando los resultados esperados.

El retroceso a la Fase 1 sería por un corto plazo, entre una semana y 10 días, se estima. El objetivo de restringir completamente la circulación en Bahía Blanca es darle un respiro al sistema sanitario, que actualmente tiene 4 camas libres de terapia intensiva, es decir que el 87% de las mismas están ocupadas.

En las últimas 24 horas Bahía Blanca sumó 3.511 casos confirmados de coronavirus desde el inicio de la pandemia, 1.704 personas con el virus activo, 1.733 recuperados y 74 fallecidos.