El lunes volveria el Intendente a su despacho

El Intendente Hector Gay confirmó a BAHÍA NOTICAS, por Canal Siete, que no se hará hispoado después de cumplir con el aislamiento que le recomendaron el jueves pasado.

“No hubo contacto estrecho, la recomendación fue un aislamiento para mi y para cinco personas que me acompañaban, ya pasaron ochos días, como no hay síntomas esto terminaría el fin de semana y lunes estaría en condiciones de volver”.

En otro pasaje de la nota destaco que no nos debe asustar que haya contagios. Hay datos que son alentadores: los días de duplicación, que los contagios son leves o no requieren asistencia respiratoria.

“El sistema hospitalario no esta desbordado no recurrimos a sistema extrahospitalario, no hay pacientes en terapia, la situación es manejable”, dijo

Algunos conglomerados se manejaron bien se han ido controlando y ahora aparecen casos aislados que tienen que ver con una relajación como “el asadito” del día del padre

Hay que cuidarse y cuidar a los de más riesgo, como los adultos mayores.