El Intendente y funcionarios realizarán aislamiento epidemiológico en sus domicilios

El Comité de Crisis por Covid-19, junto con el Departamento de Epidemiología del Muncipio, definió que el intendente Héctor Gay, el presidente del HCD Fernando Compagnoni, y los funcionarios del ejecutivo Pablo Romera, Alejandro Meneses, José Fernández Ardáiz, José González Casali, Rubén Caldez, Morena Rossello, y la concejala Marisa Pignatelli, se autoaislen en sus domicilios bajo seguimiento epidemiológico.

El motivo se relaciona con que dichas personas mantuvieron contacto, en diversas conferencias de prensa los últimos días, con el periodista que fue confirmado como caso positivo de Coronavirus.

La medida es establecida como precaución, pero como no es considerado un contacto estrecho con el periodista, por el momento no se realizarán hisopados. Se definió un seguimiento epidemiológico, y los nombrados deberán realizar todos los días un auto test de temperatura, gusto y olfato. En caso de que tengan algún síntoma, se realizarán hisopados y se procederá como establece el protocolo en estos casos.

Por otro lado, se fortalecerán los mecanismos de control y de seguridad sanitaria para todas las dependencias y trabajadores municipales. Se estableció que también deberán realizar de manera diaria un auto test de temperatura, olfato y gusto, y deberán comunicarlo inmediatamente a su Jefe de Área en caso de que tenga cualquiera de los síntomas.

*El auto test consiste en:

1. Valoración de la temperatura corporal: tomarse la temperatura y si presenta 37.5 grados o más debe informarse.

2. Test del gusto: comunicar si tiene alteración en la percepcion del gusto (disguesia).

3. Test del olfato: deberá reconocer al menos tres aromas familiares, como café, orégano, jabón en polvo, vinagre.

* Sobre contactos estrechos:

Se considera como contacto estrecho, según el Ministerio de Salud de la Nación a:

⦁ Toda persona que haya proporcionado cuidados a un caso confirmado mientras el caso presentaba síntomas o durante las 48 horas previas al inicio de síntomas y que no hayan utilizado las medidas de protección personal adecuadas.

⦁ Cualquier persona que haya permanecido a una distancia menor a 2 metros con un caso confirmado mientras el caso presentaba síntomas, o durante las 48 horas previas al inicio de síntomas, durante al menos 15 minutos (ej. convivientes, visitas, compañeros de trabajo).

Frente a contactos estrechos deben tomarse las siguientes acciones: El período de incubación estimado es de 1 a 12 días. Se recomiendan 14 días de seguimiento en contactos. Aislamiento domiciliario de contactos estrechos.