El intendente Marcelo Santillán reafirmó las medidas para desalentar la circulación de personas

“Toda actividad debe ser postergada en estos 15 días para cuidarnos entre todos”, dijo hoy el intendente Marcelo Santillán en una conferencia de prensa rodeado del equipo médico del Hospital Anita Eliçagaray.

Junto al director de Salud del municipio, Jesús Gonzalez, el Jefe Comunal explicó el funcionamiento que tendrá el Hospital Municipal en estos días y las nuevas medidas de prevención creadas a partir del decreto firmado, que establece las pautas que regirán a partir de la pandemia del coronavirus, y en concordancia con lo establecido por las resoluciones de Nación y Provincia.

La Comisión de Emergencia, creada en el decreto municipal, e integrada por Jefatura Distrital y las áreas de Gobierno, Seguridad y Producción y concejales de todos los bloques políticos, mantuvo reuniones durante toda la mañana de este lunes y culminó con la adopción numerosas medidas de prevención.

“Seguridad es la encargada de recibir la información de quiénes son los ciudadanos del distrito que están ingresando desde países extranjeros: trabaja en coordinación con Ayudantía Fiscal y la policía, en una firme decisión de aplicar el Código Penal en aquellas personas que no respeten la cuarentena y pongan en riesgo a la población en general”, advirtió Santillán, cuyas acciones están en consonancia con la postura adoptada por el gobierno nacional.

El Jefe Comunal anunció la firma de otro decreto en el día de hoy: “Vamos a comunicarnos con todos los lugares de concurrencia para extremar las medidas de cuidado y que se cumpla la legislación vigente”.

“El Presidente lo explicó muy bien: estamos ante el virus y la desesperación en que a veces entra la ciudadanía, por lo cual debemos transmitir tranquilidad y que si todos nos ponemos de acuerdo y existe esa responsabilidad individual no tengo dudas que la situación va a estar controlada”, comentó.

Indicó que el municipio puso en marcha el programa Atención al Vecino, donde la gente podrá hacer consultas a través de una aplicación que se puede descargar desde el google play de todos los teléfonos celulares.

Y dejó un mensaje a la sociedad: “Pedimos a la gente que baje el estado ansiedad en todo aquello que no tenga que ver con esta pandemia, es decir, tanto cuando se requiera la atención médica como cuando se requieren los servicios municipales: toda actividad debe ser postergada en estos 15 días para cuidarnos entre todos”, dijo.

Y agregó: “Si cumplimos con todos los cuidados que los médicos están aconsejando vamos a poder decir que Chaves ha mitigado este virus”. “No son 15 días de vacaciones: es un esfuerzo individual que tenemos que hacer cada uno en beneficio de la comunidad a la cual pertenecemos: salir lo menos posible, no utilizar el sistema de salud cuando no lo necesitamos, no concurrir a oficinas públicas si no es necesario, ni tampoco a lugares privados sino son esenciales”.

Y Añadió: “Sugerimos que confiterías y restaurantes funcionen de forma restringida de acuerdo a la normativa de la secretaria de Salud: evitemos las reuniones sociales y ser concientes de la situación que se está viviendo para cuidarnos entre todos”.

Cómo funcionará la salud

Por su parte, la Dra. Cintia Cancelarich, enumeró las siguientes medidas que se adoptaron desde el equipo médico del Hospital Municipal Anita Eliçagaray, en cuanto a la reorganización de las actividades de atención tanto de consultorios como de guardias.

– Los controles de patologías no urgentes del área de ginecología, reumatología y preocupacionales quedarán suspendidos.

– Los consultorios de clínica, cirugía y cardiología sólo atenderán consultas urgentes por consultorio a la mañana.

– Laboratorios de rutina, radiografías y ecografías no urgentes, mamografías y toma de PAP no se realizarán y serán reprogramadas hasta nuevo aviso.

– Pediatría solo realizará controles de salud de niños sanos menores de 6 meses y funcionará únicamente en el Centro de Salud N°1 (Barrio Escuela N°8), miércoles y jueves de 8 a 10 horas.

– Niños enfermos con cuadros respiratorios se atenderán por consultorios en el Centro de Salud N°3 (Barrio Tantanakuy), de lunes a viernes de 8 a 12 horas, y miércoles y jueves de 10 a 12 horas.

– Niños enfermos de otras causas no respiratorias se atenderán en el Centro de Salud N°2 (Barrio escuela N°20).

– Controles de embarazo se realizarán en días y horarios normales en consultorios del Centro de Salud N°1.

Cancelarich aclaró que si no es una urgencia, no deben concurrir a la guardia.

En cuanto a los cuadros no urgentes, se debe consultar de forma programada con su médico de cabecera. Los cuadros febriles que no tienen antecedentes de contactos con casos sospechosos -o que no hayan viajado- deben comunicarse con sus médicos de cabecera y acordar la consulta de manera programada.

Con respecto a los casos sospechosos (persona que viajó en los últimos 14 días), aquellos que presentan cuadros de fiebre, tos, dolor de garganta o dificultad para respirar, la persona no debe concurrir al trabajo, no debe salir de su hogar, y antes de consultar al médico debe llamar a la guardia al teléfono 48 4450, o comunicarse con la secretaria de Salud del municipio al 15347192 para acordar la atención previamente.

“Solicitamos cumplir de forma estricta y sin excepciones la normativa dispuesta por el ministerio de Salud: no concurrir a lugares públicos, que se queden en sus hogares, tomar las medidas de prevención recomendadas y dar aviso a viajantes que estén entrando en la localidad”, enumeró.

Estamos a tiempo

Por su Parte, el Dr. José Martínez, dijo que “el control de esta pandemia la tiene la sociedad. Por eso, estamos a tiempo para evitar que el virus no entre al distrito y que no nos sobrepase la atención”.

“Pedimos que la gente no circule sino tiene la necesidad: hacer el esfuerzo durante estos 15 días y aplanar la curva de contagiosidad que tiene este virus que es muy alta”, dijo.

“Si perdemos el ritmo y perdemos esta oportunidad en dos semanas podemos estar hablando de otra cuestión, y ahí, como ha pasado en otros países, no hay sistema de salud que aguante. Por eso, hay que seguir las normativas a rajatabla”. “Hay que preocuparse y ocuparse”, concluyó.