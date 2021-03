El Intendente Facundo Castelli inauguró el Período de Sesiones Ordinarias del Concejo Deliberante

Hoy por la mañana, se desarrolló la Apertura de Sesiones Ordinarias 2021 en el Honorable Concejo Deliberante con la presencia de los integrantes del cuerpo deliberativo.

Como es tradicional, la apertura contó con el discurso del Intendente, Facundo Castelli, quien brindó un informe anual de su gestión durante el año 2020 y la proyección para el año 2021, inaugurando de esta forma el Periodo Legislativo.

En virtud de la pandemia Covid – 19 y en cumplimiento de los protocolos vigentes, la sesión se desarrolló en el Recinto del HCD sin público presente y fue transmitida en vivo por redes sociales oficiales y un canal de Youtube.

En primer lugar, resaltó la tarea realizada por todo el equipo que lo acompaña: funcionarios, administrativos, personal de las diferentes delegaciones, personal de salud y de educación; personal que debió readecuarse y adaptarse a las nuevas necesidades que la Pandemia de COVID generó.

Destacó además, el trabajo y el compromiso de los concejales, aportando a partir de los diferentes debates en el recinto, todas aquellas políticas que se han tomado ante la realidad antes descripta en favor de los vecinos del distrito de Puan.

El jefe comunal, se despidió invitando a una reflexión: “Esta pandemia no solo nos afectó como personas y como comunidad, sino que, por sobre todas las cosas, nos desafió a reinventarnos, readecuarnos y a afrontar adversidades nunca antes acontecidas; nos enseñó sobre adaptación y resiliencia; nos llevó a explotar al máximo nuestras capacidades individuales y colectivas; y nos demostró una vez más de lo que somos capaces trabajando en conjunto y solidariamente.

Es a esta altura hasta redundante decir que todos sabemos que éste no fue un año fácil, y seguramente este 2021 también tendrá sus momentos difíciles, pero cierto es que son otras las herramientas con las que contamos, herramientas que surgen del aprendizaje que lo vivido el año pasado nos dejó. Vivencias que no solo no nos superaron, sino que nos hicieron más fuertes.

Que la pandemia aún no haya terminado nos obliga a continuar trabajando con responsabilidad y conciencia. No es momento para confiarnos. El hecho de que empecemos a vislumbrar la luz al final del túnel nos obliga a redoblar los esfuerzos. Pero también nos llama a pensar el después, a diagramar y proyectar lo que viene, a crear e idear alternativas para el desarrollo local, a convocar e incluir nuevos sectores, a acercar el Estado a fin de garantizar a todos los vecinos el acceso a servicios de calidad. En definitiva, este 2021 nos convoca a continuar trabajando por el Distrito que todos los Puanenses queremos.”