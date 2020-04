El intendente de Pringles donó todo su sueldo: «es un gesto fuerte hacia mi comunidad»

En Informate Acá también pasó el testimonio del intendente de Coronel Pringles, Lisandro Matzkin. Buscamos reflejar cómo afectan las nuevas medidas del Gobierno en cada sector de la región.

“Venimos bien dadas las circunstancias, no tenemos casos confirmados ni sospechosos, descartamos 12 hasta ahora”, explicó el mandatario con respecto al coronavirus.

“Los problemas vienen por el cierre de los comercios y lo económico, que trae aparejado las medidas que tuvimos que tomar y las que dictó el Presidente y nosotros acompañamos. Primero está la salud y después la economía, pero lo que venimos haciendo trae consecuencias”, remarcó.

Además, aseguró que están “viendo cómo podemos hacer para transitar esto sin que se nos caigan los comercios y las pymes”.

Por otra parte, habló del sueldo de los municipales y contó que “el jueves que viene vamos a pagar aproximadamente el 70%, le vamos a pagar a todos los empleados hasta $30 mil y el resto en la primera semana de mayo. Vamos a pagar, desdoblado pero vamos a pagar”.

Pese a no pertenecer al oficialismo nacional, dijo que siempre han “acompañado las medidas del Presidente, yo destaco la conducción pese a pertenecer a otro espacio político”.

“Nosotros no vamos a comenzar con las salidas recreativas, al menos por ahora no. Pero no quita que dentro de unos días o semanas podamos adherir, lo vamos a evaluar en profundidad “, aseveró. Y agregó que su “preocupación pasa más por la condición económica de las pymes que por las salidas recreativas”.

Por otra parte le consultamos acerca de un buen gesto que tuvo: “Nosotros creamos un fondo con la donación de mi sueldo, yo doné mi sueldo completo y le pedí a los concejales que donen parte del suyo para crear un fondo de asistencia alimentaria “.

Contó que su sueldo neto de bolsillo fue de $147 mil y lo donó completo. “o va a cambiar las finanzas del Municipio, pero sí es un gesto fuerte hacia mi comunidad”, cerró.