El increíble precio de los tapabocas diseñados por Dolores Barreiro: el más barato sale 5 mil pesos

Los barbijos de seda pueden llegar a costar hasta $13.000.

En medio de la pandemia por coronavirus, el barbijo o tapabocas se convirtió en un elemento indispensable a la hora de salir a la calle. Fue entonces que comenzaron a surgir variedad de diseños para hacer de su uso algo más fashion. En ese sentido, Dolores Barreiro lanzó su propia línea de pañuelos que sirven de protección para evitar los contagios. El dato particular son sus precios ya que el más barato ronda los 5 mil pesos.

Los tapabocas más económicos que puso a la venta la modelo son los de algodón, los cuales parten de la cifra mencionada anteriormente. Luego, en caso de querer uno de seda, el número asciende considerablemente al valor de los 13 mil pesos.

Barreiro viene dedicándose al diseño de diferentes prendas de ropa desde 2010, cuando creó «Holi», la firma que propone atuendos de inspiración hindú. Ahora, en motivo de la pandemia y la necesidad de proteger las bocas para evitar el contagio, la empresaria aprovechó para poner a la venta dichos pañuelos bajo la línea llamada «Cowgirl is the New Normal» (Vaquera es la Nueva Normalidad).

El precio de estos tapabocas rápidamente causó impacto en las redes, donde los usuarios se dedicaron a opinar de la sorprendente cifra.