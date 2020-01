El increíble parecido entre la esposa de Robbie Williams y Amalia Granata

Un usuario de Twitter notó que la mujer de Robbie Williams es muy parecida a Amalia Granata. En las redes estallaron las risas con las respuestas y memes.





Un usuario de Twitter destacó un insólito parecido que se viralizó en las redes. Ana (con nombre cuenta @skinbIues) se dio cuenta de que Ayda Field, la actual esposa del cantante Robbie Williams, es igual a Amalia Granata.

En un tweet, Ana adjuntó dos fotógrafías de Robbie Williams con su mujer En la descripción del posteo escribió: “Che ¿me parece a mí nomás o la esposa de Robbie Williams es básicamente Amalia Granata pero con botox?”.





La publicación se viralizó en menos de 24 horas: acumuló más 34 mil “me gusta” y superó los 3 mil retweets. Además, tiene cientos de comentarios llenos de humor de parte de algunos de los usuarios que se cruzaron con el posteo: “El novio de Amalia Granata es igual a Robbie Williams. El eterno retorno”, “Es un hecho: Robbie Williams nunca pudo superar a Amalia Granata”, “Es la fusión perfecta entre Joaquín Phoenix y Amalia Granata”, “De hecho lo vi sin leer y dije que hace Morrisey con Amalia Granata”, “¡¿No es Amalia Granata?!”.

Por otro lado, destacaron que el vestido de Ayda en la foto es color verde: “En un universo paralelo, Robbie Williams se casó con Amalia Granata, esta se puso botox y se viste de verde como muestra de apoyo por su lucha por el aborto legal en nuestro país”, “Un capítulo de Black Mirror en el que Amalia Granata si logró casarse con Robbie y encima es pro aborto”.

Hace un mes, Amalia Granata pasó por Los Ángeles de La Mañana y comentó su encuentro con el cantante. Ángel De Brito le dijo: “Estás en un lugar en el que te cuestionan más, te cuestionan hasta Robbie Williams que pasó hace 125 años”.

Ella respondió: “No saben lo bien que lo pasé. Lo dicen de envidiosos. Ayer, en Twitter, un hombre también me criticaba por eso. Pero yo la pasé re bien en esta vida. Vine a esta vida a pasarla bien. Me parece que critican más de envidia, por esto de ‘me gustaría haber pasado por esa situación’. Además, no es algo que me avergüence ni lo oculto. Era una persona adulta, que estuvo con otro adulto, y la pasaron genial. Punto”.