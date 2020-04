El Hospital Naval de Punta Alta no puede hacerle frente a la pandemia

El Secretario General de la Asociación de Médicos de Coronel Rosales, Alejandro Adducci, hizo pública su opinión sobre la situación actual del Hospital Naval Puerto Belgrano y manifestó duramente que la misma es desesperante.

Lo hizo en su cuenta de Facebook donde agregó que «el nosocomio está con la imposibilidad de enfrentar esta pandemia».

Expresó que «la situación del hospital desde el cambio de Director ha empeorado, a pesar del esfuerzo que pone la actual conducción. Los fondos que iban a ser destinados para el hospital, para cubrir el déficit económico que tiene y para paliar la situación de pandemia del Covid-19 en nuestro distrito, no ha llegado y aparentemente no hay expectativas de que lleguen».

«Creo que el intendente Uset no está enterado de las últimas novedades respecto al flujo de dinero que no va a recibir el hospital naval, él supone que el centro médico le va a dar el apoyo suficiente para paliar toda esta situación», dijo Adducci.

Por último, manifestó que «el hospital está al bordel del cierre, hoy no tiene posibilidad operativa de nada, no se pueden hacer cirugías, no se pueden atender urgencias y yo apelo a que los gremios, que hasta el momento llamativamente están callados, que salgan a pedir a las autoridades de la Armada, ya que su dotación es afiliada a la IOSFA».