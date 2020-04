El hermano de Natacha Jaitt contra Thelma Fardin: “Mitómana”

Ulises Jaitt salió a cruzar a la actriz. Thelma Fardín había dicho que desde el colectivo de actrices argentinas le habìan dado contención a la mediática.

Thelma Fardín volvió a ser noticia. Y esta vez, por algunas declaraciones en relación a Natacha Jaitt. Un mes antes de morir, la mediática había hecho una denuncia por abuso contra dos hombres. En ese momento, había solicitado la asistencia del colectivo de actrices.

En una transmisión en vivo de Radio Mitre, Thelma Fardín describió cómo fue la ayuda que le brindaron desde el grupo cuando ella lo denunció en enero de 2019. “Con ella dimos una contención personal. Se armó un grupo, porque lo primero que necesitan las mujeres que sufren violencia es la contención cercana, después la conferencia de prensa tiene que ver con otra cosa”, indicó.

“En cuanto se enteraron de lo de Natacha, ¿se solidarizaron con ella?”, le consultó Juan Etchegoyen. Y Thelma contestó: “Sí. Armamos una comisión espontánea para dar contención. Realmente nuestra ayuda va más allá de si sos del colectivo de actrices o no, no es que tenés que venir con el certificado de ‘actué en tal obra’ para que nosotras nos pongamos al servicio. En este caso en particular sí lo hicimos desde donde creíamos que era más importante, que era la contención humana, cuerpo a cuerpo”.





Ante esta afirmación, Ulises Jait no dudó en contestarle. “Sos una mitómana grave, cómo dijo tu hermana, tenés problemas PSQUIÁTRICOS. Nunca apoyaron a Natacha y la dejaron sola en Tribunales, ni un abrazo en persona. Sos una violenta que miente hasta con una mujer fallecida. Ni le respondiste el teléfono sinvergüenza”, publicó en tweet junto al video que muestra la respuesta de Thelma Fardín.

En su momento, Natacha había escrito un tweet en el que indicaba que había solicitado ayuda y no la había obtenido por parte de las actrices.