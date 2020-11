El hermano de María Marta Belsunce: «El documental es una vergüenza».

John Hurtig repudió la miniserie documental de Netflix sobre la investigación por el crimen de María Marta García Belsunce.

En pleno furor por el documental de Netflix, «Carmel», sobre el crimen de María Marta García Belsunce, el hermano de la mujer asesinada en el country, John Hurtig, opinó sobre la serie.

«No me gustó para nada, me pareció una vergüenza. Me pareció que podrían haber dejado muchas cosas mas claras. que pongan al fiscal Molina Pico diciendo que había pegamento o que yo no encontré el pituto y un policía y yo diciendo no había pegamento, es una vergüenza porque lo que dirime la verdad o la falses es el expediente, porque si no cada uno dice lo que quiere. Hay un expediente y una pericia que hizo el propio Molina Pico. Lo que dirime es el expediente. Las pericias dicen que yo encontré el pituto», comentó sobre el hallazgo de la bala en las cloacas, luego de que la familia lo haya tirado en el inodoro.

Ante la pregunta sobre quién cree que fue el asesino, Hurtig afirmó: «Para mí la mató Nicolás Pachelo. Las pruebas en el expediente, no lo que pienso yo, porque no tenía ni idea de quién era. ¿Cómo sabía que la habían matado a las seis y media de la mañana del lunes? Solo sabía el que la mató, porque todos pensábamos que había sido un accidente como dijeron los medicos».