El Gobierno se reunió con Suar y Tinelli para reactivar la TV y el cine

La industria audiovisual, al igual que otros rubros, se encuentra en una situación crítica que se vio profundizada con la implementación del aislamiento social, preventivo y obligatorio a causa de la pandemia de COVID-19. A raíz de esto surgió el reclamo generalizado para que se inyecte algo de actividad a un sector completamente parado.

Por otro lado, tras la cancelación de la ficción de, ya no quedan ficciones argentinas al aire, y el resto quedaron suspendidas hasta nuevo aviso. En el caso de la productora comandada por, la situación se ha vuelto sumamente crítica debido a la cuarentena obligatoria. Tras la decisión de no volver al aire, la productora se vio obligada a analizar la posibilidad de bajar la cortina.

En este contexto, teniendo en cuenta la posibilidad de que la cuarentena se extienda, y ante un panorama difícil para la industria, Tinelli, Suar y Puenzo se reunieron con el Gobierno para estudiar la manera de salir a flote. El desafío de la industria audiovisual es pensar formatos y realizaciones conforme con las normativas que respeten los criterios de la autoridad sanitaria correspondiente.

“Fue un encuentro muy productivo en el que pudimos empezar a trabajar en protocolos específicos para el sector”, destacó el jefe de Gabinete.

Si bien todo está supeditado a los que se defina el 24 de mayo, se le pidió a quienes tengan proyectos audiovisuales parados que presenten un esquema de protocolo de cuidado sanitario para someterlo a estudio y autorización, y así reiniciar grabaciones y filmaciones, entre otros.

También se planteó la posición de la Asociación Argentina de Actores, que se opone de manera tajante al inicio de grabaciones, y se les explicó que no había mala voluntad de la asociación sindical, profesional y mutual de la Argentina que reúne a los actores de todo el país, sino que estaban atentos a lo que se definiera desde el área de salud.para evitar la propagación del virus.

En los próximos días se llevará a cabo una reunión con la cámara de productores teatrales para estudiar su situación.