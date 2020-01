El Gobierno explicó por qué incluyó cervezas, vinos y gaseosas en Precios Cuidados

Tras los anuncios oficiales del relanzamiento del programa Precios Cuidados, se creó una seria discusión, dado que ahora se incluyeron también marcas de cerveza, vinos y gaseosas. Es que el catálogo incluye cuatro variedades de cerveza de las marcas Isenbeck y Quilmes y seis opciones de vinos (Fecovita y Bodegas Peñaflor).

En cuanto a la inclusión de bebidas alcohólicas, fue el ministro de Producción Matías Kulfas quien explicó la medida. “La canasta busca es reflejar un promedio de lo que es el consumo de los hogares argentinos y muchos hogares consumen ese tipo de bebidas”

“No estamos pensando en penalizar consumos, pensamos en cuidar los precios. De más está decir que hay que hacerlo con moderación. Lo que buscamos es que los hogares que acceden a los consumos de alimentos, bebidas y perfumería lo hagan con precios razonables, de referencia”, agregó en diálogo con radio Mitre.

«Nosotros iremos incorporando otras variedades, pero no podemos definir lo que consumen o no los argentinos, porque además no es el objetivo del programa: necesitamos saber cuánto valen las cosas. Podemos debatir sobre el tema, pero el origen de la cuestión son las primeras marcas; nadie dice que tenemos las tres principales marcas de pañales con baja de precios en góndola, que volvimos a tener lavandina… yo no sé si el café es bueno o malo, pero antes teníamos café en saquitos y ahora tenemos café molido: tenemos otra vez un programa con productos de referencia”, aseveró.