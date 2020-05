El Gobierno estudia extender la cuarentena al 8 de junio

Este domingo 24 de mayo se vence el plazo de la fase 4 de la cuarentena obligatoria a nivel nacional y el Gobierno nacional ya comenzó la ronda de consultas con los especialistas y gobernadores, mientras estudia la posibilidad de prolongar el confinamiento hasta el 8 de junio. Sin embargo, es probable que mantenga las mismas condiciones en CABA y Buenos Aires, donde está la mayor cantidad de contagiados, y decida flexibilizar las restricciones en otras provincias.

Según reflejan los medios nacionales, la preocupación de Fernández pasa por estos dos distritos, principalmente, por la situación en los barrios vulnerables.

«Las cifras que se manejan en Olivos aseguran que la pandemia se hizo fuerte en las villas de emergencia y que se trata de un profundo foco de contagio que aún no alcanzó su pico de curva más alto», apunta Infobae.

Por ello, el presidente mantendrá dos reuniones el jueves con Horacio Rodríguez Larreta y con Axel Kicillof. En los últimos días, la tensión entre funcionarios capitalinos y bonaerenses se incrementó por las medidas del alcalde de Capital Federal. En esta escalada de declaraciones públicas, desde la gobernación de La Plata llegaron a señalar que podrían cerrar los accesos a CABA, en momentos en que hay un importante crecimiento de casos en ese distrito, principalmente, en villas como Retiro.

Por ello, se dispondría a que estas dos jurisdicciones que encabezan el ránking nacional de contagiados se mantengan en la fase 3 de la cuarentena.

Por otra parte, también se espera que la Nación otorgue algunas flexibilizaciones a provincias que no han sumado casos en esta fase 4. Entre estas, se encuentra Mendoza.

La provincia lleva una semana sin sumar casos y se mantiene en 82 positivos acumulados desde el inicio de la pandemia. En los hospitales sólo quedan al día de hoy -de acuerdo con las estadísticas oficiales- 13 personas internadas.

En la última semana, el gobernador Rodolfo Suarez logró el aval de la Casa Rosada para habilitar más actividades, entre ellas, la actividad física en espacios públicos pero con ciertos cuidados.

Todavía quedan en Mendoza algunos sectores que no han logrado el beneficio de las excepciones, entre ellos, los grandes centros comerciales y los gimnasios, por mencionar algunos ejemplos. También hay expectativa para que se flexibilicen las reuniones familiares y que los bares y restoranes que hace días iniciaron la modalidad del take away puedan pasar a otra instancia.

Sin embargo, también está presente que en algunas provincias han decidido dar marcha atrás ante el crecimiento de los contagiados, como ocurrió con Córdoba.

Fuente: Infobae