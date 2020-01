El Gobierno designa al ex vicepresidente Carlos «Chacho» Álvarez como embajador en Perú

El ex compañero de fórmula de De la Rúa ya ocupó cargos diplomáticos durante el kirchnerismo.

El ex vicepresidente y ex diputado Carlos «Chacho» Álvarez será el embajador argentino en Perú, según definió el Gobierno en las últimas horas. No obstante, el pliego de su designación todavía debe recibir el visto bueno de Lima y la aprobación del Senado

Fuentes de Cancillería consultadas confirmaron que la decisión ya es un hecho. En ese sentido, la agencia Télam señala que desde la Casa Rosada ya se hizo la consulta a Lima con el pedido del plácet al presidente de Perú, Martín Vizcarra.

La presencia de Álvarez, de 71 años, en la embajada supondría el regreso a una función diplomática, después de haber sido presidente de la Comisión de Representantes Permanentes del Mercosur -con sede en Montevideo- y secretario general de la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI).

El presidente Alberto Fernández ya lleva designados varios embajadores de los llamados políticos -no de carrera-, entre ellos Carlos Tomada, en México; Rafael Bielsa, en Chile; Jorge Argüello, en Estados Unidos, y Sergio Urribarri, en Israel.

Álvarez abandonó el justicialismo en desacuerdo con la gestión del entonces presidente Carlos Menem y se convirtió en referente del llamado Grupo de los 8 -entre otros, junto a Franco Caviglia, Germán Abdala y Juan Pablo Cafiero-, y varios años después compartió fórmula en la llamada Alianza con Fernando de la Rúa, binomio que ganó las elecciones de 1999.

Renunció al año siguiente como gesto de rechazo a las denuncias de pago de sobornos en el Senado para lograr la aprobación de la denominada Ley de Reforma Laboral, y varios después, ya con el kirchnerismo en el gobierno, ocupó cargos diplomáticos.